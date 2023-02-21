Президент Литвы призвал нарушить «красные линии» по поставкам оружия Украине
Западным странам необходимо решиться и переступить «красные линии» в вопросе поставок оружия Украине. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает телеканал CNN.
Политик обратился к Западу, призвав не тратить время впустую, пишет Газета.ру.
«Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — подчеркнул Науседа.
Лидер Литвы добавил, что планирует обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность страны и восточного фланга НАТО. Главы государств встретятся в Варшаве, отмечает телеканал «360».
Ранее Науседа призвал Запад передать Украине истребители и дальнобойные реактивные ракетные системы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- СМИ: Украина опасается, что США принудят ее к сделке с Россией
- Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберной «Мсты-Б»
- СМИ: В России предложили смягчить наказание за налоговые преступления
- Марочко: Киев направил националистов для деблокировки путей снабжения Артемовска
- Президент Литвы призвал нарушить «красные линии» по поставкам оружия Украине
- В МИД Китая призвали прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине
- Трамп пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому
- Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года
- Трамп: Помощь Украине со стороны США затягивает конфликт
- Пушилин рассказал, зачем Байден приезжал в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru