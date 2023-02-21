Президент Литвы призвал нарушить «красные линии» по поставкам оружия Украине

Западным странам необходимо решиться и переступить «красные линии» в вопросе поставок оружия Украине. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает телеканал CNN.

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Политик обратился к Западу, призвав не тратить время впустую, пишет Газета.ру.

«Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — подчеркнул Науседа.

Лидер Литвы добавил, что планирует обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность страны и восточного фланга НАТО. Главы государств встретятся в Варшаве, отмечает телеканал «360».

Ранее Науседа призвал Запад передать Украине истребители и дальнобойные реактивные ракетные системы.

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОружиеУкраинаЛитва
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