Президент Литвы призвал главу МИД успокоиться

Комментируя слова главы литовского МИД о том, что Россия якобы «не остановится» на Украине и продолжит конфликт со странами НАТО, он указал, что подобные высказывания «не оказывают положительного влияния» на имидж страны.

Также Науседа указал, что такие заявления могут изменить поведение «потенциальных инвесторов».

«Не было ничего такого, чего бы мы не знали раньше. Однако тогда оценки были такими, как вдруг краски сильно сгустились. Я бы просто предложил министру иностранных дел сесть и успокоиться», - заключил литовский лидер.

Ранее департамент миграции Литвы сообщил о признании 254 россиян угрозой национальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

