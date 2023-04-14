Президент Литвы наложил вето на закон с разными запретами для граждан РФ и Белоруссии

Этим литовский лидер объяснил вето, которое он наложил на принятый парламентом закон о применении разных санкций в отношении россиян и белорусов из-за событий на Украине.

В частности, предлагалось ввести запрет на приобретение россиянами в Литве недвижимости и приостановке рассмотрения просьб о выдаче видов на жительство, но не распространять данные ограничения на белорусских граждан.

«С точки зрения национальной безопасности нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии. Обе эти страны в равной мере угрожают и своим соседям, и всей Европе», - подчеркнул Науседа.

Ранее США объявили о новых санкциях в отношении более чем 30 физических и около 90 юридических лиц из России, в том числе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».