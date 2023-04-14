Президент Литвы наложил вето на закон с разными запретами для граждан РФ и Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нет никаких оснований по-разному относиться к гражданам России и Белоруссии, сообщает ТАСС.
Этим литовский лидер объяснил вето, которое он наложил на принятый парламентом закон о применении разных санкций в отношении россиян и белорусов из-за событий на Украине.
В частности, предлагалось ввести запрет на приобретение россиянами в Литве недвижимости и приостановке рассмотрения просьб о выдаче видов на жительство, но не распространять данные ограничения на белорусских граждан.
«С точки зрения национальной безопасности нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии. Обе эти страны в равной мере угрожают и своим соседям, и всей Европе», - подчеркнул Науседа.
Ранее США объявили о новых санкциях в отношении более чем 30 физических и около 90 юридических лиц из России, в том числе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru