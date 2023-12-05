Президент Ирана проведет переговоры с Путиным в Москве 7 декабря
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет 7 декабря в Москву для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Такую информацию распространило частное агентство Tasnim.
В повестке встречи двух лидеров заявлены темы двусторонних отношений, включая экономическую сферу. Путин и Раиси также обсудят события на Ближнем Востоке, ситуацию в секторе Газа, передает RT.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переговорил по телефону со своим иранским коллегой Хосейном Абдоллахияном. Темой их беседы стала ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Ирана проведет переговоры с Путиным в Москве 7 декабря
- Минстрой: В новых регионах восстановили 9 тысяч соцобъектов
- Певица Катя Лель прокомментировала новость о разводе после 15 лет брака
- Фильм-концерт Бейонсе возглавил американский прокат
- «И такое бывает!»: Запашный о скандальном видео с жестким усмирением хищников
- Школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе
- Минобороны досрочно получило все «Панцири» по гособоронзаказу года
- Захарова: Лавров сказал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу
- СМИ узнали о тайном разводе Кати Лель с мужем после 15 лет брака
- Экс-чемпион UFC Макгрегор допустил, что будет избираться на пост президента Ирландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru