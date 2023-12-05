Президент Ирана проведет переговоры с Путиным в Москве 7 декабря

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет 7 декабря в Москву для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Такую информацию распространило частное агентство Tasnim.

В повестке встречи двух лидеров заявлены темы двусторонних отношений, включая экономическую сферу. Путин и Раиси также обсудят события на Ближнем Востоке, ситуацию в секторе Газа, передает RT.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переговорил по телефону со своим иранским коллегой Хосейном Абдоллахияном. Темой их беседы стала ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.

