Президент Грузии: Россия должна отказаться от оккупации

При этом глава государства дала понять, что выступает за международное решение проблемы территориальной целостности Украины в связке с разрешением аналогичной проблемы Грузии.

«Россия должна понять, где ее границы», — отметила Зурабишвили, имея в виду не только российско-украинскую, но и российско-грузинскую границу.

Ранее президент Грузии призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Она выступила за урегулирование на законодательном уровне права россиян на работу в Грузии.

