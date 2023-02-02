Президент Грузии: Россия должна отказаться от оккупации

«Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии в рамках мирного соглашения по окончании войны Кремля на Украине», — сообщила Bloomberg президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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При этом глава государства дала понять, что выступает за международное решение проблемы территориальной целостности Украины в связке с разрешением аналогичной проблемы Грузии.

«Россия должна понять, где ее границы», — отметила Зурабишвили, имея в виду не только российско-украинскую, но и российско-грузинскую границу.

Ранее президент Грузии призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Она выступила за урегулирование на законодательном уровне права россиян на работу в Грузии.

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ФОТО: РИА Новости
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