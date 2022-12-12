Президент Чехии назвал ошибочным свое мнение о Путине
Президент Чехии Милош Земан допустил, что его позитивное мнение о президенте России Владимире Путине было ошибочным. Об этом глава республики заявил в интервью «Чешскому радио».
«Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — заявил Земан.
Кроме того, президент Чехии поддержал оказываемую Прагой помощь Украине. По словам политика, в сложившейся ситуации «экономические интересы должны уступить интересам обеспечения безопасности». Земан подчеркнул, что из-за украинского конфликта под угрозой оказалась безопасность Чехии; в связи с этим президент отметил, что помощь Киеву нельзя ограничивать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- СМИ: Российские военнослужащие ликвидировали наемницу из США на Украине
- ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Конституция влияет на жизнь граждан
- Минобразования: Все кандидаты и доктора наук получили бронь от мобилизации
- Иран ввел санкции против 9 организаций и 23 лиц из ЕС и Британии
- Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии
- МИД Ирана: Сотрудничество с РФ не направлено против третьих стран
- Дом Москвы в Вильнюсе снесут по решению суда
- Президент Чехии назвал ошибочным свое мнение о Путине
- Путин и Алиев обсудили реализацию карабахских договоренностей
- Иран введет ответные санкции против европейских стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru