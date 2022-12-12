Президент Чехии назвал ошибочным свое мнение о Путине

Президент Чехии Милош Земан допустил, что его позитивное мнение о президенте России Владимире Путине было ошибочным. Об этом глава республики заявил в интервью «Чешскому радио».

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«Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — заявил Земан.

Кроме того, президент Чехии поддержал оказываемую Прагой помощь Украине. По словам политика, в сложившейся ситуации «экономические интересы должны уступить интересам обеспечения безопасности». Земан подчеркнул, что из-за украинского конфликта под угрозой оказалась безопасность Чехии; в связи с этим президент отметил, что помощь Киеву нельзя ограничивать.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ЧехияВладимир ПутинМилош Земан
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