Президент Бразилии посетит Китай с государственным визитом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 12-15 апреля посетит Китай с государственным визитом, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Президент Бразилии Лула да Силва посетит Китай с государственным визитом с 12 по 15 апреля», — отмечается в заявлении.

Решение о визите бразильского лидера было принято по договоренности обеих сторон.

Ранее Китай посетил президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает «Свободная пресса». Также визит в Пекин совершила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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