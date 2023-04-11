Президент Бразилии посетит Китай с государственным визитом
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 12-15 апреля посетит Китай с государственным визитом, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
«Президент Бразилии Лула да Силва посетит Китай с государственным визитом с 12 по 15 апреля», — отмечается в заявлении.
Решение о визите бразильского лидера было принято по договоренности обеих сторон.
Ранее Китай посетил президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает «Свободная пресса». Также визит в Пекин совершила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru