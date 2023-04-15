Президент Бразилии обвинил США в подогревании украинского конфликта
США следует прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску мирного решения ситуации. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Перед вылетом из Китая, где политик находился с официальным визитом, да Силва пообщался с журналистами. Бразильский президент сравнил текущую ситуацию на Украине с «семейной ссорой». Как отметил да Силва, США и Европе необходимо перестать подогревать конфликт: в этом случае Москву и Киев можно будет убедить, что все хотят мира.
По мнению политика, следует активно искать страны, готовые выступить посредниками в переговорах РФ и Украины. При этом в переговорную группу должны входить лишь государства, которые выступают против конфликта. Да Силва подчеркнул, что желающим стать модераторами диалога Москвы и Киева необходимо иметь терпение.
«Но в первую очередь нужно убедить страны, которые поставляют оружие ... прекратить делать это», — заявил бразильский лидер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru