Пресс-секретарь Зеленского объяснил его слова про захват Харькова Россией

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил значение слов украинского лидера Владимира Зеленского про захват Харькова Россией. Об этом сообщает издание «The new voice of Ukraine».

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Никифоров отметил, что издания, которые растиражировали эту фразу президента Украины, вырвали ее из контекста.

Пресс-секретарь Зеленского уточнил, что «президент размышлял об эскалации».

«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал интервью газете The Washington Post, где заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Зеленский отметил, что такие действия Украина может ожидать от России после аннексии Крыма.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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