Пресс-секретарь Зеленского допустил его телефонный разговор с Байденом

В МИД РФ рассказали о переговорах с США в Женеве 10 января Берлин не исключил остановки «Северного потока – 2» в случае конфликта РФ и Украины Мэр Томска Кляйн приговорён к двум годам колонии Путин не стал поздравлять с Рождеством и Новым годом президентов Украины и Грузии Выяснилось, что россияне будут дарить на Новый год