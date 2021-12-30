Пресс-секретарь Зеленского допустил его телефонный разговор с Байденом
30 декабря 202113:54
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 30 декабря не исключил, что после разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден может созвониться с главой Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, время разговора еще не согласовано.
Политолог Глеб Павловский в беседе с НСН отмечал, что президент РФ Владимир Путин может выдвинуть американскому коллеге Джо Байдену ультиматум во время телефонного разговора 30 декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru