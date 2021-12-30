Пресс-секретарь Зеленского допустил его телефонный разговор с Байденом

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 30 декабря не исключил, что после разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден может созвониться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Лавров: Зеленский пугает Запад безбашенными поступками

По его словам, время разговора еще не согласовано.

Политолог Глеб Павловский в беседе с НСН отмечал, что президент РФ Владимир Путин может выдвинуть американскому коллеге Джо Байдену ультиматум во время телефонного разговора 30 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Телефонный РазговорСШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры