Пресс-секретарь Госдепа покинет свой пост
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс покинет свой пост. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее Прайс рассказал о грядущей отставке телеканалу NBC. Пресс-секретарь покинет пост 17 марта, кто заменит официального представителя Госдепа, пока неизвестно.
Блинкен подтвердил, что Прайс оставит свою должность.
«Он восстановил практику ежедневных пресс-брифингов госдепартамента, давая возможность журналистам регулярно задавать самые острые вопросы», — цитирует РИА Новости заявление госсекретаря.
Прайс займет должность в Госдепе, подотчетную напрямую главе ведомства, пишет RT.
Нед Прайс занимал пост пресс-секретаря Госдепартамента с января 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Пресс-секретарь Госдепа покинет свой пост
- В ДНР объяснили, как бои под Авдеевкой облегчают судьбу Донецка
- Бывший американский разведчик заявил, что Путин четко обозначил будущее Украины
- Пригожин: Бойцы «Вагнера» заняли восточную часть Артемовска
- В Финляндии рассказали о проблемах из-за разрыва связей с Россией
- Песков назвал «вбросом» новые публикации о взрывах на «Северных потоках»
- В Грузии более тысячи человек вышли на митинг против законопроекта об иноагентах
- Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
- Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
- Красноярский депутат попал в реанимацию после принятия БАДа с мухомором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru