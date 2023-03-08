Пресс-секретарь Госдепа покинет свой пост

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс покинет свой пост. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Ранее Прайс рассказал о грядущей отставке телеканалу NBC. Пресс-секретарь покинет пост 17 марта, кто заменит официального представителя Госдепа, пока неизвестно.

Блинкен подтвердил, что Прайс оставит свою должность.

«Он восстановил практику ежедневных пресс-брифингов госдепартамента, давая возможность журналистам регулярно задавать самые острые вопросы», — цитирует РИА Новости заявление госсекретаря.

Прайс займет должность в Госдепе, подотчетную напрямую главе ведомства, пишет RT.

Нед Прайс занимал пост пресс-секретаря Госдепартамента с января 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаГосударственный департамент США
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