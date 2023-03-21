Премьер Японии посетит Украину

Японский премьер, который находился в Индии, направляется в Киев, где состоится встреча лидеров двух стран, отмечает телеканал «360». Поездка станет для Кисиды первой с начала украинского конфликта, пишет РИА ФАН.

«В ходе своего визита ... Кисида намерен лично заявить Зеленскому о своей солидарности и намерении поддерживать Украину», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер и президент намерены заявить о «неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путем» и подтвердить стремление поддерживать «основанный на букве закона» порядок в мире.

В среду Кисида прибудет в Польшу, где встретится с представителями руководства страны.

