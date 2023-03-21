Премьер Японии посетит Украину
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в японском МИД.
Японский премьер, который находился в Индии, направляется в Киев, где состоится встреча лидеров двух стран, отмечает телеканал «360». Поездка станет для Кисиды первой с начала украинского конфликта, пишет РИА ФАН.
«В ходе своего визита ... Кисида намерен лично заявить Зеленскому о своей солидарности и намерении поддерживать Украину», — говорится в сообщении.
Кроме того, премьер и президент намерены заявить о «неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путем» и подтвердить стремление поддерживать «основанный на букве закона» порядок в мире.
В среду Кисида прибудет в Польшу, где встретится с представителями руководства страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- В России откажутся от плана по увеличению потребления рыбы до 25 кг на человека
- СМИ: Зеленский боится злить КНР критикой за связи с Россией
- В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников
- Марочко сообщил о переброске гаубичной батареи ВСУ на Купянское направление
- СМИ: Тысячи сотрудников могут потерять работу в результате слияния UBS и Credit Suisse
- Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об опасной для США украинской ловушке
- Токаев: Прошедшие в Казахстане выборы стали продолжением политических перемен
- Премьер Японии посетит Украину
- В Польше появился первый постоянный военный гарнизон США
- Марочко: Бойцы ВСУ занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru