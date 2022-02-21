Премьер Японии объяснил, зачем звонил Путину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объяснил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным дипломатией, направленной на снижение напряженности вокруг Украины. Об этом он заявил в ходе своего выступления в парламенте.

Вопрос о целесообразности переговоров премьеру задал депутат от оппозиционной Партии японского обновления Хитоси Аояги. Оппозиционер выразил сомнение в результативности переговоров с лидером РФ.



«Страны всего мира сейчас прилагают дипломатические усилия для снижения напряженности. Наша страна в этой ситуации также должна прилагать дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности. С этим осознанием я провел телефонные переговоры с президентом России [Владимиром] Путиным. И с этой точки зрения переговоры имели смысл», - подчеркнул Кисида.

Премьер-министр отметил, что призвал Путина от силового пути решения проблемы и возобновить дипломатию. По словам Кисиды, напряжение вокруг Украины может грозить проблемами не только странам Европы, но и всему миру, включая Азию.

Переговоры Кисиды и Путина прошли 17 февраля. При этом японский премьер не рассказал, обсуждались ли на переговорах возможные санкции Японии против России.

