Премьер Японии обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo.

По словам премьера Японии, в ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Отмечается, что Кисида заявил о недопустимости силового решения проблемы и выразил готовность продолжать диалог для заключения мирного договора.

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При этом он не ответил на вопрос журналиста, обсуждались ли на переговорах возможные санкции Японии против России.

Ранее Фумио Кисида по телефону обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины. Отмечается, что фон дер Ляйен поблагодарила японское правительство за поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, испытывающие нехватку топлива


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Фото: digital.gov.ru
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