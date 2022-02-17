Премьер Японии обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

При этом он не ответил на вопрос журналиста, обсуждались ли на переговорах возможные санкции Японии против России.

Ранее Фумио Кисида по телефону обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины. Отмечается, что фон дер Ляйен поблагодарила японское правительство за поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, испытывающие нехватку топлива



