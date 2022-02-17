Премьер Японии обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo.
По словам премьера Японии, в ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Украины.
Отмечается, что Кисида заявил о недопустимости силового решения проблемы и выразил готовность продолжать диалог для заключения мирного договора.
При этом он не ответил на вопрос журналиста, обсуждались ли на переговорах возможные санкции Японии против России.
Ранее Фумио Кисида по телефону обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины. Отмечается, что фон дер Ляйен поблагодарила японское правительство за поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, испытывающие нехватку топлива
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