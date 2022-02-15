Премьер Японии и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию вокруг Украины

«Лидеры подтвердили, что они следят за ситуацией вокруг Украины с глубокой озабоченностью и высказались в связи с этим в поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что фон дер Ляйен поблагодарила японское правительство за поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, испытывающие нехватку топлива. Стороны заявили о намерении продолжать сотрудничество в сфере энергетической безопасности.

Во вторник Кисида также планирует провести телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

