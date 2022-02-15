Премьер Японии и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию вокруг Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида по телефону обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Японии.
«Лидеры подтвердили, что они следят за ситуацией вокруг Украины с глубокой озабоченностью и высказались в связи с этим в поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что фон дер Ляйен поблагодарила японское правительство за поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, испытывающие нехватку топлива. Стороны заявили о намерении продолжать сотрудничество в сфере энергетической безопасности.
Во вторник Кисида также планирует провести телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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