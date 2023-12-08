Премьер Венгрии Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации
8 декабря 202317:25
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия «исторически, политически, географически и традиционно» является другой страной, сообщает РИА Новости.
В интервью изданию Point политик указал, что Россия «принадлежит к другой форме цивилизации», однако это не значит, что с ней не следует сотрудничать.
«Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать с Россией. Мой ответ — нет», — заключил он.
Ранее Орбан заявил, что современный Евросоюз превратился в неудачную пародию на СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru