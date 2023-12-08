Премьер Венгрии Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации

В интервью изданию Point политик указал, что Россия «принадлежит к другой форме цивилизации», однако это не значит, что с ней не следует сотрудничать.

«Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать с Россией. Мой ответ — нет», — заключил он.

Ранее Орбан заявил, что современный Евросоюз превратился в неудачную пародию на СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

