Премьер Румынии призвал разместить в стране войска ФРГ

Он выразил надежду, что войска ФРГ разместятся в стране на постоянной основе. Премьер-министр считает, что сможет договориться об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Необходимость присутствия солдат ФРГ в Румынии Чолаку объяснил продолжением боевых действий на Украине. По его словам, результаты контрнаступления ВСУ «не являются воодушевляющими».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враждебным выпадом решение Румынии выслать 51 российского дипломата, сообщает «Радиоточка НСН».

