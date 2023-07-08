Премьер Нидерландов подал в отставку
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подаст прошение об отставке своего правительства. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
По словам премьера, в ближайшее время он передаст соответствующее обращение королю. Рютте принял решение об отставке после того, как правительственная коалиция не договорилась о мерах по ограничению притока просителей убежища в Нидерландах.
В дальнейшем в королевстве должны провести парламентские выборы, по итогам которых будет сформирована новая правящая коалиция. До этого временно исполнять свои обязанности продолжит действующее правительство, состоящее из партий «Народная партия за свободу и демократию» во главе с Рютте, «Демократы 66», «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку в случае невыполнения прогнозных экономических показателей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер программы «Куклы» и реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров
- Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
- ОЗХО сообщила об уничтожении всех заявленных запасов химоружия в мире
- Премьер Нидерландов подал в отставку
- На подлете к Воронежу сбили два беспилотника
- Spiegel: бойцы ВСУ не могут атаковать из-за минных полей и ВКС России
- Трамп пообещал остановить конфликт на Украине
- ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси
- В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков
- В Совфеде пообещали жесткий ответ на передачу Украине кассетных боеприпасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru