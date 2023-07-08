Премьер Нидерландов подал в отставку

По словам премьера, в ближайшее время он передаст соответствующее обращение королю. Рютте принял решение об отставке после того, как правительственная коалиция не договорилась о мерах по ограничению притока просителей убежища в Нидерландах.

В дальнейшем в королевстве должны провести парламентские выборы, по итогам которых будет сформирована новая правящая коалиция. До этого временно исполнять свои обязанности продолжит действующее правительство, состоящее из партий «Народная партия за свободу и демократию» во главе с Рютте, «Демократы 66», «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку в случае невыполнения прогнозных экономических показателей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

