Премьер-министр Молдавии заразилась коронавирусом
2 февраля 202200:54
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что заразилась коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
У премьера был обнаружен вирус Sars Cov-2. Гаврилица отметила, что будет находится на карантине и продолжит работать из дома.
Отмечается, что в стране с середины января зафиксирован существенный рост числа заражений. Учащиеся переведены на онлайн-обучение. Как пишет агентство, на прошлой неделе стало известно о смерти от коронавируса женщины-депутата.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru