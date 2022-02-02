Премьер-министр Молдавии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что заразилась коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

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У премьера был обнаружен вирус Sars Cov-2. Гаврилица отметила, что будет находится на карантине и продолжит работать из дома.

Отмечается, что в стране с середины января зафиксирован существенный рост числа заражений. Учащиеся переведены на онлайн-обучение. Как пишет агентство, на прошлой неделе стало известно о смерти от коронавируса женщины-депутата.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МолдавияКоронавирус
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