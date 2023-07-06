Премьер-министр Финляндии назвал условие налаживания отношений с Россией

По его словам, страна сделала свой выбор, заняв сторону Украины и вступив в Североатлантический альянс. Он также назвал закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге «жестким и асимметричным» решением.

Политик добавил, что говорить о восстановлении дипломатических отношений между двумя государствами можно будет тогда, когда «в России наступит новый порядок», а на Украине завершится конфликт.

Ранее сообщалось, что Финляндия предоставит Украине семнадцатый пакет военной помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

