Премьер-министр Финляндии назвал условие налаживания отношений с Россией
Отношения между Россией и Финляндией могут стать прежними лишь после завершения спецоперации России на Украине. Об этом заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо, сообщило агентство Bloomberg.
По его словам, страна сделала свой выбор, заняв сторону Украины и вступив в Североатлантический альянс. Он также назвал закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге «жестким и асимметричным» решением.
Политик добавил, что говорить о восстановлении дипломатических отношений между двумя государствами можно будет тогда, когда «в России наступит новый порядок», а на Украине завершится конфликт.
Ранее сообщалось, что Финляндия предоставит Украине семнадцатый пакет военной помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru