Премьер Латвии признал, что страна поставляла вооружение Киеву до начала спецоперации

Латвия начала оказывать военную помощь Украине еще до начала российской спецоперации. Об этом заявил латвийский премьер Кришьянис Кариньш, слова которого приводит Financial Times.

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Он отметил, что Латвия поставляла Киеву зенитные ракеты Stinger. По словам Кариньша, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали их в первые дни боевых действий.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что у Евросоюза возникли трудности с дальнейшими поставками боеприпасов украинской армии. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагал выделить миллиард евро на экстренные поставки вооружений Киеву, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЛатвия
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