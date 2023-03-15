Премьер Латвии признал, что страна поставляла вооружение Киеву до начала спецоперации

Он отметил, что Латвия поставляла Киеву зенитные ракеты Stinger. По словам Кариньша, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали их в первые дни боевых действий.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что у Евросоюза возникли трудности с дальнейшими поставками боеприпасов украинской армии. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагал выделить миллиард евро на экстренные поставки вооружений Киеву, передает НСН.

