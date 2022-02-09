Премьер Канады не ответил на вопрос о сроках снятия ограничений по ковид

По словам Трюдо, правительство будет прислушиваться в этом вопросе к мнениям ученых. Он также отметил, что ограничения были приняты для спасения человеческих жизней.



Между тем, в стране продолжаются масштабные акции протеста против ограничений по коронавирусу. Ранее главный санитарный врач Канады Терезы Тэм заявил, что властям следует пересмотреть введенные ограничения.



