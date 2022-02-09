Премьер Канады не ответил на вопрос о сроках снятия ограничений по ковид

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не ответил на вопрос, когда будут сняты ограничения по коронавирусу в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Трюдо, правительство будет прислушиваться в этом вопросе к мнениям ученых. Он также отметил, что ограничения были приняты для спасения человеческих жизней.

Между тем, в стране продолжаются масштабные акции протеста против ограничений по коронавирусу. Ранее главный санитарный врач Канады Терезы Тэм заявил, что властям следует пересмотреть введенные ограничения.

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