Премьер Ирака: В стране ищут новые пути сотрудничества с компаниями из РФ
Ирак работает с российскими компаниями над поиском новых путей сотрудничества. Такое заявление сделал премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани, слова которого приводит ТАСС.
Так, в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели Мухаммед ас-Судани отметил, что ведется поиск новых путей сотрудничества, особенно в нефтяной и газовой сферах. При этом он подчеркнул, что иракская сторона выполняет все свои обязательства перед партнерами из РФ в соответствии с ранее заключенными контрактами.
Ранее, 10 октября, российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с Мухаммед ас-Судани заявил, что отношения между Россией и Ираком развиваются успешно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru