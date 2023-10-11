Премьер Ирака: В стране ищут новые пути сотрудничества с компаниями из РФ

Ирак работает с российскими компаниями над поиском новых путей сотрудничества. Такое заявление сделал премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани, слова которого приводит ТАСС.

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Так, в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели Мухаммед ас-Судани отметил, что ведется поиск новых путей сотрудничества, особенно в нефтяной и газовой сферах. При этом он подчеркнул, что иракская сторона выполняет все свои обязательства перед партнерами из РФ в соответствии с ранее заключенными контрактами.

Ранее, 10 октября, российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с Мухаммед ас-Судани заявил, что отношения между Россией и Ираком развиваются успешно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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