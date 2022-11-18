Премьер Грузии рассказал о призывах Украины открыть второй фронт против России

«Это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции... Эти люди являются их союзниками. Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти... Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы второй фронт и страна бы превратилась в полигон?» — высказался он в парламенте.

По его мнению, что если бы в Грузии к власти пришла оппозиция, то страна потеряла бы суверенитет и была бы передана России.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что почти 100% граждан Грузии не поддержат открытие «второго фронта» против России на референдуме, однако «за» выступят сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

