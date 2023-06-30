Премьер Грузии: Отказ стране в статусе кандидата станет ошибкой Евросоюза
Отказ Грузии в статусе кандидата на членство в Евросоюза станет еще одной стратегической ошибкой ЕС. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что статус символичен, однако он важен для следующего этапа. Политик добавил, что грузинские власти сделали все для этого, и статуса кандидата заслуживают как народ, так и правительство страны.
Гарибашвили также заявил, что за прошедшие десять лет Грузия выполнила 11 из 12 рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для вступления в альянс.
Ранее резидент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ввести визовый режим с Россией из-за мятежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru