Премьер Грузии: Отказ стране в статусе кандидата станет ошибкой Евросоюза

Он отметил, что статус символичен, однако он важен для следующего этапа. Политик добавил, что грузинские власти сделали все для этого, и статуса кандидата заслуживают как народ, так и правительство страны.

Гарибашвили также заявил, что за прошедшие десять лет Грузия выполнила 11 из 12 рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для вступления в альянс.

Ранее резидент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ввести визовый режим с Россией из-за мятежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

