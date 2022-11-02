Премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против РФ, несмотря на снижение турпотока

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что практически ни один россиянин не приехал в страну отдыхать этим летом из-за санкций Евросоюза, сообщает издание Greek City Times.

По его словам, страна заплатила цену за добросовестное выполнение санкционных обязательств, но поступила правильно.

Он также упомянул, что россияне этим летом активно выбирали Турцию в качестве места для отдыха.

В начале октября портал Euractiv и издание Politico сообщили, что Греция и Кипр больше не выступают против ограничения цен на нефть из России. Раньше они были против, потому что их танкеры перевозили российскую нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмСанкции Против РоссииГреция
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