Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть последний КПП на границе с Россией

Финские власти считают, что ситуация на границе с Россией является вопросом национальной безопасности, в случае необходимости правительство готово закрыть последний контрольно-пропускной пункт (КПП). Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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По словам Орпо, Финляндия «защищает» восточную границу Евросоюза и НАТО. Премьер подчеркнул, что правительство может принять решение о закрытии последнего КПП «очень скоро».

Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН заявил, что Финляндия надолго закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией. Он отметил, что открыть эти КПП могут после окончания спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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