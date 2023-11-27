Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть последний КПП на границе с Россией

По словам Орпо, Финляндия «защищает» восточную границу Евросоюза и НАТО. Премьер подчеркнул, что правительство может принять решение о закрытии последнего КПП «очень скоро».

Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН заявил, что Финляндия надолго закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией. Он отметил, что открыть эти КПП могут после окончания спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

