Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть последний КПП на границе с Россией
Финские власти считают, что ситуация на границе с Россией является вопросом национальной безопасности, в случае необходимости правительство готово закрыть последний контрольно-пропускной пункт (КПП). Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
По словам Орпо, Финляндия «защищает» восточную границу Евросоюза и НАТО. Премьер подчеркнул, что правительство может принять решение о закрытии последнего КПП «очень скоро».
Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН заявил, что Финляндия надолго закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией. Он отметил, что открыть эти КПП могут после окончания спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин учредил для аспирантов президентскую стипендию
- Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году
- Бывший топ-менеджера «Ростеха» Лалетина получила восемь лет колонии за взятки
- Сийярто: Венгрия отказалась поддержать предложения по 12 пакету санкций против РФ
- В Таиланде задержали гражданина РФ, находившегося в розыске Интерпола
- В Мурманской области предложили платить за сообщения о пьяных водителях
- Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть последний КПП на границе с Россией
- Ил-76 с отказавшей навигацией совершил посадку в Шереметьево
- Глава госинформслужбы Египта: Перемирие в Газе близко к продлению на два дня
- Путин утвердил список фирм, самостоятельно определяющих объём публичных данных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru