Премьер Эстонии Каллас пообещала сюрприз на саммите НАТО в Вильнюсе

Сюрприз по вопросу приема Украины в НАТО пообещала преподнести на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РИА Новости.

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Об этом она заявила на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Она подчеркнула, что НАТО – это единственная гарантия для Украины, которая работает.

«Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», – добавила Каллас.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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