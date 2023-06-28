Премьер Эстонии Каллас пообещала сюрприз на саммите НАТО в Вильнюсе
Сюрприз по вопросу приема Украины в НАТО пообещала преподнести на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РИА Новости.
Об этом она заявила на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Она подчеркнула, что НАТО – это единственная гарантия для Украины, которая работает.
«Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», – добавила Каллас.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru