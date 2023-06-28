Премьер Эстонии Каллас пообещала сюрприз на саммите НАТО в Вильнюсе

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Она подчеркнула, что НАТО – это единственная гарантия для Украины, которая работает.

«Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», – добавила Каллас.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

