Премьер Британии: поддержка Украины будет продолжаться годами
Поддержка Украины Западом будет продолжаться годами, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, западные страны в настоящий момент обсуждают заключение долгосрочных соглашений о предоставлении Киеву гарантий безопасности.
Личное присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 «послало очень сильный сигнал», отметил Сунак во время оборонной конференции в Лондоне, передает The Financial Times.
Британский премьер подчеркнул, что российская стратегия «выжидания, чтобы люди на Западе устали, заскучали... не сработает».
Члены НАТО намерены обсудить соглашение о гарантиях безопасности для Украины на саммите в Вильнюсе в июле.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью The Wall Street Journal сообщил, что США и союзники рассматривают создание израильской модели безопасности для Украины: приоритетом станут поставки оружия и передовых технологий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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