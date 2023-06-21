Премьер Британии не исключил, что проведет отпуск на Украине
21 июня 202313:23
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил, что во время своего летнего отпуска посетит Украину, сообщает РИА Новости.
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по восстановлению Украины, пригласил присутствующих в страну и отдельно указал, что глава британского кабмина давно не приезжал в Киев.
«Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска», - ответил ему Сунак.
Ранее Зеленский заявил, что встретился в Киеве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru