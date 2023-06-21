Премьер Британии не исключил, что проведет отпуск на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по восстановлению Украины, пригласил присутствующих в страну и отдельно указал, что глава британского кабмина давно не приезжал в Киев.

«Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска», - ответил ему Сунак.

Ранее Зеленский заявил, что встретился в Киеве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает RT.

