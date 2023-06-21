Премьер Британии не исключил, что проведет отпуск на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил, что во время своего летнего отпуска посетит Украину, сообщает РИА Новости.

Сунак назвал неверными мирные инициативы, ведущие к замораживанию конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по восстановлению Украины, пригласил присутствующих в страну и отдельно указал, что глава британского кабмина давно не приезжал в Киев.

«Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска», - ответил ему Сунак.

Ранее Зеленский заявил, что встретился в Киеве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Сунака
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийОтпускВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры