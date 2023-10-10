Премьер Армении Пашинян не приедет на саммит СНГ в Киргизии
Глава правительства Армении Никол Пашинян не приедет на саммит СНГ в Бишкеке и не примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом он проинформировал президента Киргизии Садыра Жапарова.
Как сообщила пресс-службе киргизского лидера, в ходе телефонной беседы премьер-министр Армении выразил сожаление, что не сможет присоединиться к другим главам стран СНГ «ввиду ряда обстоятельств».
Заседание Совета глав государств – участников СНГ состоится в Бишкеке в пятницу, 13 октября.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Пашинян заявил, что готов покинуть пост премьера, если это поможет нормализации ситуации в стране на фоне признания юрисдикции Баку над Карабахом. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит своё существование с 1 января 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru