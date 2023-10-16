Предвыборный штаб Байдена заведет аккаунт в соцсети Трампа

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена создаст аккаунт в социальной сети Truth Social, принадлежащей его предшественнику Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Трамп: Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом»

По данным телеканала, первый пост в аккаунте предвыборного штаба Байдена могут опубликовать в ближайшие дни. В окружении американского лидера рассчитывают на продвижение его программы среди потенциальных сторонников Трампа.

«На платформе Truth Social очень мало правды, но теперь по крайней мере там будет немного повеселее», - приводит Fox News слова представителя предвыборного штаба Байдена.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо БайденСША

Горячие новости

Все новости

партнеры