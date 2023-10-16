Предвыборный штаб Байдена заведет аккаунт в соцсети Трампа
Предвыборный штаб президента США Джо Байдена создаст аккаунт в социальной сети Truth Social, принадлежащей его предшественнику Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным телеканала, первый пост в аккаунте предвыборного штаба Байдена могут опубликовать в ближайшие дни. В окружении американского лидера рассчитывают на продвижение его программы среди потенциальных сторонников Трампа.
«На платформе Truth Social очень мало правды, но теперь по крайней мере там будет немного повеселее», - приводит Fox News слова представителя предвыборного штаба Байдена.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru