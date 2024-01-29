Представительство России в Буркина-Фасо начнет работать с 1 февраля

Посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что посольство России в Буркина-Фасо начнет полноценно работать с 1 февраля.

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По его словам, это произойдёт после переезда уже работающих сотрудников в здание дипмиссии.

«Сотрудники... переедут в здание, которое будет являться посольством на предстоящие годы, и начнётся полноформатная деятельность», - указал посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Марии Захарова заявила, что участки для голосования на выборах президента России откроют во всех странах, где есть российские посольства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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