Представительство России в Буркина-Фасо начнет работать с 1 февраля

По его словам, это произойдёт после переезда уже работающих сотрудников в здание дипмиссии.

«Сотрудники... переедут в здание, которое будет являться посольством на предстоящие годы, и начнётся полноформатная деятельность», - указал посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Марии Захарова заявила, что участки для голосования на выборах президента России откроют во всех странах, где есть российские посольства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

