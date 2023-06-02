Представитель Китая заявил, что КНР готова создавать условия для переговоров по Украине

Он отметил, что нужен «кто-то, кто выступит вперед» и добьется консенсуса.

Ранее, 31 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против предложений добиться прекращения огня на Украине. По словам председателя ЕК, прекращение огня, в результате которого конфликт на Украине будет заморожен, «не приведет к прочному миру», сообщает «Радиоточка НСН».

