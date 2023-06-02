Представитель Китая заявил, что КНР готова создавать условия для переговоров по Украине
Сегодня стороны конфликта на Украине сталкиваются с трудностями в проведении переговоров, важно создавать условия для них, Китай готов это делать. Такое заявление сделал спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что нужен «кто-то, кто выступит вперед» и добьется консенсуса.
Ранее, 31 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против предложений добиться прекращения огня на Украине. По словам председателя ЕК, прекращение огня, в результате которого конфликт на Украине будет заморожен, «не приведет к прочному миру», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru