Представитель Китая заявил, что КНР готова создавать условия для переговоров по Украине

Сегодня стороны конфликта на Украине сталкиваются с трудностями в проведении переговоров, важно создавать условия для них, Китай готов это делать. Такое заявление сделал спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что нужен «кто-то, кто выступит вперед» и добьется консенсуса.

Ранее, 31 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против предложений добиться прекращения огня на Украине. По словам председателя ЕК, прекращение огня, в результате которого конфликт на Украине будет заморожен, «не приведет к прочному миру», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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