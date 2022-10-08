Представитель Эрдогана выразил надежду на возобновление диалога России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

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«Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся», — отметил Калын.

По мнению представителя турецкого лидера, президент России Владимир Путин хочет заключить «новую сделку с западным миром».

«Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку», — указал Калын.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности вести переговоры с президентом России. В Кремле заявляли, что для переговоров с Киевом придется ждать изменения позиции нынешнего украинского президента либо его преемника.

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ФОТО: РИА Новости
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