Представитель Эрдогана: Мирный план по Украине потерпит провал без Росси

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын считает, что любой план мирного урегулирования ситуации на Украине провалится, если не учитывать мнение России, передает ТАСС.

Не верю. В России задумались о необходимости переговоров с Украиной

Он также сделал вывод, что стороны конфликта в итоге сядут за стол переговоров.

По его мнению, в выработке решения также должны участвовать США и Европа.

«Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — заявил Калын.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации по Украине заявил, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты ее цели, при этом Россия готова к возможному урегулированию ситуации путем переговоров.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:УкраинаПереговорыЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган
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