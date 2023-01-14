Представитель Эрдогана: Мирный план по Украине потерпит провал без Росси

Он также сделал вывод, что стороны конфликта в итоге сядут за стол переговоров.

По его мнению, в выработке решения также должны участвовать США и Европа.

«Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — заявил Калын.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации по Украине заявил, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты ее цели, при этом Россия готова к возможному урегулированию ситуации путем переговоров.

