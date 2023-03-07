Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале заявил, что кабмин Украины одобрил выход страны из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.
Отмечается, что речь идёт о документе, который был подписан украинским и российским правительствами в октябре 2011 года.
«Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения... о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе», - написал Мельничук.
Уточняется, что причиной выхода из соглашения является «коренное изменение обстоятельств» в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине.
Ранее Мельничук заявил, что между Украиной и Россией прекращено действие соглашения о воздушном сообщении, сообщает НСН.
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