Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о пограничном контроле

Отмечается, что речь идёт о документе, который был подписан украинским и российским правительствами в октябре 2011 года.

«Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения... о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе», - написал Мельничук.

Уточняется, что причиной выхода из соглашения является «коренное изменение обстоятельств» в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине.

Ранее Мельничук заявил, что между Украиной и Россией прекращено действие соглашения о воздушном сообщении, сообщает НСН.

