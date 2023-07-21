Правительство ФРГ отправит Украине военную технику на €700 млн

Германия поставит Украине военную технику и боеприпасы на €700 млн. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

Шольц подтвердил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи

Как уточняется, Киев уже получил от Берлина 10 танков Leopard 1, 20 танковых пулеметов MG3, сотни тысяч медицинских наборов, 10 радаров и более тысячи 155-миллиметровых снарядов.

Новый пакет военной помощи Украины включает 25 старых Leopard 1 и 40 бронемашин Marder. О том, что Германия предоставит ВСУ военную помощь было объявлено ещё во время саммита НАТО в Вильнюсе.

В правительстве ФРГ напомнили, что общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд.

Ранее в США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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