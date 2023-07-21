Правительство ФРГ отправит Украине военную технику на €700 млн

Как уточняется, Киев уже получил от Берлина 10 танков Leopard 1, 20 танковых пулеметов MG3, сотни тысяч медицинских наборов, 10 радаров и более тысячи 155-миллиметровых снарядов.

Новый пакет военной помощи Украины включает 25 старых Leopard 1 и 40 бронемашин Marder. О том, что Германия предоставит ВСУ военную помощь было объявлено ещё во время саммита НАТО в Вильнюсе.

В правительстве ФРГ напомнили, что общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд.

Ранее в США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

