Правительство ФРГ отправит Украине военную технику на €700 млн
Германия поставит Украине военную технику и боеприпасы на €700 млн. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.
Как уточняется, Киев уже получил от Берлина 10 танков Leopard 1, 20 танковых пулеметов MG3, сотни тысяч медицинских наборов, 10 радаров и более тысячи 155-миллиметровых снарядов.
Новый пакет военной помощи Украины включает 25 старых Leopard 1 и 40 бронемашин Marder. О том, что Германия предоставит ВСУ военную помощь было объявлено ещё во время саммита НАТО в Вильнюсе.
В правительстве ФРГ напомнили, что общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд.
Ранее в США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru