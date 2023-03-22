Правительства России и КНР подготовят план развития сотрудничества до 2030 года

Правительства России и Китая подготовят план развития сотрудничества до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Мишустин: Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок

Как отметил премьер в ходе совещания, государства достигли договоренностей об активизации взаимодействия по ряду направлений: в частности, планируется нарастить торговлю и инвестиции, обновить транспортно-логистическую систему, сотрудничать в самых разных сферах.

«По линии правительств России и Китая будет подготовлен План-2030, который мы с ... премьером Государственного совета Китая господином Ли Цяном утвердим в ближайшее время», — подчеркнул Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Москве, в ходе которых в том числе подписали два договора об экономическом сотрудничестве между странами до 2030 года.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:КитайПравительство РоссииМихаил Мишустин

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