Серый кардинал и тайный правитель: Перечислены претенденты на пост премьера Великобритании

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели. Бабынина затруднилась назвать главного претендента на пост нового премьер-министра Великобритании.

«YouGov опубликовал опрос, что сейчас лидирует по популярности Борис Джонсон, однако в ходе предыдущих выборов наибольший рейтинг был у нынешнего министра обороны Бена Уоллеса, который тогда отказался от борьбы за пост премьер-министра. Поживем — увидим, прогнозировать сейчас довольно сложно», — сказала Бабынина.

Собеседник НСН обсудила кандидатуру Джереми Ханта, которого сейчас называют серым кардиналом Великобритании.

«Это известный политический деятель, крупный консервативный политик, он был в правительстве Терезы Мэй. Сегодня Хант занимает пост министра финансов. Конечно, это очень важный пост. Программа, с которой он его занял, не имеет ничего общего с предложениями Лиз Трасс. Финансами, по крайней мере, в ближайшее время, будет заниматься он, наверное, поэтому его и называют тайным правителем Великобритании. Однако, повторюсь, давать прогнозы сейчас сложно», — отметила аналитик.

Бабынина заявила, что сегодня британская общественность выражает недовольство сложившейся ситуацией, но его уровень некритичен.

«Любое нормальное общество недовольно чехардой в правительстве и непродуманными экономическими реформами. Подливает масла в огонь и обвал фунта, однако Банк Англии, который не зависит от правительства, предпринял некоторые шаги для поддержания курса. Однако при всем этом я не назвала бы уровень недовольства в британском социуме критическим», — подчеркнула политолог.

В заключение собеседник НСН указала, что у Трасс не было шансов сохранить за собой кресло премьер-министра.

«Получилось так же, как и с Джонсоном, — Трасс не поддержала партия. А если партия требует, чтобы премьер ушел в отставку, сопротивляться этому невозможно», — подытожила Бабынина.

Ранее газета The Times сообщила, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сложивший полномочия 6 сентября, намерен бороться за пост главы правительства после отставки Лиз Трасс.

