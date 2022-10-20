Серый кардинал и тайный правитель: Перечислены претенденты на пост премьера Великобритании
Прогнозировать, кто станет новым британским премьер-министром взамен Лиз Трасс, весьма сложно, остается дожидаться результата выборов, сказала НСН Людмила Бабынина.
В британском обществе зреет недовольство из-за перестановок в правительстве и бездумных экономических реформ, однако пока что его сложно назвать критическим. Об этом НСН заявила заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели. Бабынина затруднилась назвать главного претендента на пост нового премьер-министра Великобритании.
«YouGov опубликовал опрос, что сейчас лидирует по популярности Борис Джонсон, однако в ходе предыдущих выборов наибольший рейтинг был у нынешнего министра обороны Бена Уоллеса, который тогда отказался от борьбы за пост премьер-министра. Поживем — увидим, прогнозировать сейчас довольно сложно», — сказала Бабынина.
Собеседник НСН обсудила кандидатуру Джереми Ханта, которого сейчас называют серым кардиналом Великобритании.
«Это известный политический деятель, крупный консервативный политик, он был в правительстве Терезы Мэй. Сегодня Хант занимает пост министра финансов. Конечно, это очень важный пост. Программа, с которой он его занял, не имеет ничего общего с предложениями Лиз Трасс. Финансами, по крайней мере, в ближайшее время, будет заниматься он, наверное, поэтому его и называют тайным правителем Великобритании. Однако, повторюсь, давать прогнозы сейчас сложно», — отметила аналитик.
Бабынина заявила, что сегодня британская общественность выражает недовольство сложившейся ситуацией, но его уровень некритичен.
«Любое нормальное общество недовольно чехардой в правительстве и непродуманными экономическими реформами. Подливает масла в огонь и обвал фунта, однако Банк Англии, который не зависит от правительства, предпринял некоторые шаги для поддержания курса. Однако при всем этом я не назвала бы уровень недовольства в британском социуме критическим», — подчеркнула политолог.
В заключение собеседник НСН указала, что у Трасс не было шансов сохранить за собой кресло премьер-министра.
«Получилось так же, как и с Джонсоном, — Трасс не поддержала партия. А если партия требует, чтобы премьер ушел в отставку, сопротивляться этому невозможно», — подытожила Бабынина.
Ранее газета The Times сообщила, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сложивший полномочия 6 сентября, намерен бороться за пост главы правительства после отставки Лиз Трасс.
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