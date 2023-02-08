Поцелуй в губы супруги Байдена и мужа вице-президента США попал на видео

Супруга президента США Джо Байдена, Джилл, поцеловала мужа вице-президента США Камалы Харрис в губы. Всё произошло в Конгрессе, где с ежегодным обращением выступал сам глава государства.

Это событие привлекло едва ли не меньше внимание журналистов. Некоторые пишут в Twitter, что им этот поцелуй показался не просто «дружеским».

Сам Джо Байден во время выступления поругался с республиканцами, которых по случаю обвинил в рекордном внешнем госдолге из-за политики администрации Дональда Трампа. Недовольные выкрики оппонентов из зала не смутили Байдена, и он призвал их снова поднять потолок госдолга «без предварительных условий».

Трамп призвал выступающего перед конгрессом Байдена «остыть»

В своем обращении Байден ни разу не упомянул Россию, но 4 раза назвал Владимира Путина. Он также оправдал рекордную инфляцию пандемией и спецоперацией на Украине, заявил о готовности США конкурировать с Китаем.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Конгресс СШАДжо Байден
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