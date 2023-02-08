Поцелуй в губы супруги Байдена и мужа вице-президента США попал на видео

Это событие привлекло едва ли не меньше внимание журналистов. Некоторые пишут в Twitter, что им этот поцелуй показался не просто «дружеским».

Сам Джо Байден во время выступления поругался с республиканцами, которых по случаю обвинил в рекордном внешнем госдолге из-за политики администрации Дональда Трампа. Недовольные выкрики оппонентов из зала не смутили Байдена, и он призвал их снова поднять потолок госдолга «без предварительных условий».