Поцелуй в губы супруги Байдена и мужа вице-президента США попал на видео
Супруга президента США Джо Байдена, Джилл, поцеловала мужа вице-президента США Камалы Харрис в губы. Всё произошло в Конгрессе, где с ежегодным обращением выступал сам глава государства.
Это событие привлекло едва ли не меньше внимание журналистов. Некоторые пишут в Twitter, что им этот поцелуй показался не просто «дружеским».
Сам Джо Байден во время выступления поругался с республиканцами, которых по случаю обвинил в рекордном внешнем госдолге из-за политики администрации Дональда Трампа. Недовольные выкрики оппонентов из зала не смутили Байдена, и он призвал их снова поднять потолок госдолга «без предварительных условий».
В своем обращении Байден ни разу не упомянул Россию, но 4 раза назвал Владимира Путина. Он также оправдал рекордную инфляцию пандемией и спецоперацией на Украине, заявил о готовности США конкурировать с Китаем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru