Постпред РФ в Вене встретится с главой МАГАТЭ 8 сентября
7 сентября 202219:35
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встретится 8 сентября с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Ульянов намерен узнать подробности об идее создания зоны защиты на Запорожской АЭС.
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС, в котором призвало прекратить обстрелы станции и её окрестностей для поддержания физической целостности объекта.
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7 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru