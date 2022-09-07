Постпред РФ в Вене встретится с главой МАГАТЭ 8 сентября

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встретится 8 сентября с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что Ульянов намерен узнать подробности об идее создания зоны защиты на Запорожской АЭС.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС, в котором призвало прекратить обстрелы станции и её окрестностей для поддержания физической целостности объекта.

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ФОТО: РИА Новости
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