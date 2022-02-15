Постпред РФ в ЕС заявил о готовности Москвы ответить на нападение Украины

«Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют», — рассказал дипломат в интервью газете The Guardian.

При этом Чижов подчеркнул, что Москва будет реагировать на действия Киева, в результате которых будут убиты россияне, пишет РИА ФАН.



