Постпред РФ в ЕС заявил о готовности Москвы ответить на нападение Украины

Россия готова ответить в полной мере, если Украина нападет на РФ и граждан страны где-либо, в том числе в Донбассе. Об этом заявил постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов.

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«Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют», — рассказал дипломат в интервью газете The Guardian.

При этом Чижов подчеркнул, что Москва будет реагировать на действия Киева, в результате которых будут убиты россияне, пишет РИА ФАН.

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