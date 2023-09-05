Постпред РФ при ООН обвинил Запад в давлении санкциями на неугодных
Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя обвинил «ряд стран» в использовании санкций для оказания дополнительного политического давления на неугодных. Такую точку зрения он озвучил на заседании Совета безопасности ООН.
Постпред РФ в связи с этим указал на стратегию действий западных членов Совбеза, которые пытаются поменять направлении обсуждения, если поднятая тема не соответствует их узконациональным интересам. В качестве примера дипломат привёл обсуждение пересмотра или снятия ограничений в отношении государств, где такие меры уже не соотносятся с изменившейся ситуацией.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», Небензя также заявил, что Совбез ООН превратился в площадку «для озвучивания фейков» по украинской проблематике. По его словам, мнение западной стороны представляется как безальтернативно верное, что не способствует конструктивному подходу в решении проблем.
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