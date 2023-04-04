Постпред РФ Гатилов заявил об отказе сотрудничать с расследованием по Украине

Россия не намерена сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине, созданной в 2022 году на основании резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире организации Геннадий Гатилов, передает ТАСС.

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Дипломат напомнил, что Москва не собиралась участвовать в расследовании. РФ продолжит придерживаться такой позиции, сказал Гатилов.

Постпред усомнился в независимости комиссии. По его словам, структуру сформировали страны Запада для распространения антироссийской позиции.

Дипломат обратил внимание, что в докладах комиссии ничего не говорится о военных преступлениях украинской армии.

После убийства военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) власти Украины продолжат попытки организовать теракты на территории России, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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ФОТО: РИА Новости
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