Постпред РФ Гатилов предупредил о трагедии из-за «игр» Запада с гарантиями безопасности
Действия Запада на переговорах по гарантиям безопасности могут привести к трагедии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.
«Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией», — рассказал дипломат.
Гатилов подчеркнул, что виновниками ситуации будут те, кто навязал эту «опасную игру» России и международному сообществу, отмечает RT. По словам постпреда, подобный прием давно известен и неоднократно применялся в дипломатии, пишет Ura.ru.
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