Постпред РФ Гатилов предупредил о трагедии из-за «игр» Запада с гарантиями безопасности

«Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией», — рассказал дипломат.

Гатилов подчеркнул, что виновниками ситуации ‎будут те, кто навязал эту «опасную игру» России и ‎международному сообществу, отмечает RT. По словам постпреда, подобный прием давно известен и неоднократно ‎применялся в дипломатии, пишет Ura.ru.

