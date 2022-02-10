Постпред РФ Гатилов предупредил о трагедии из-за «игр» Запада с гарантиями безопасности

Действия Запада на переговорах по ‎гарантиям безопасности могут привести к трагедии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.

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«Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией», — рассказал дипломат.

Гатилов подчеркнул, что виновниками ситуации ‎будут те, кто навязал эту «опасную игру» России и ‎международному сообществу, отмечает RT. По словам постпреда, подобный прием давно известен и неоднократно ‎применялся в дипломатии, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:БезопасностьРоссияООН
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