Постпред Крыма предложил альтернативу саммиту «Крымская платформа»

Как отметил Мурадов в беседе с РИА Новости, Западу «пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли "международной платформой по деоккупации Крыма"».

Постпред подчеркнул, что «Друзья Крыма» стала «влиятельной и по сути миротворческой организацией», члены которой «находят возможность четко выражать свои оценки и поднимают гражданское общество зарубежных стран на борьбу за стабильность и безопасность, за мир в регионе».

«Они преследуют очень гуманные и правильные цели, в отличие от "Крымской платформы", пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины [Владимира] Зеленского, надо выселить в Россию», — считает Мурадов.

Постпред добавил, что жители Крыма «уже переселились к себе, в Россию», причем «вместе со своей исторической землей».

Саммит «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. Его участники намерены обсудить вопрос «возвращения» украинским властям контроля над полуостровом.

