Постпред Крыма предложил альтернативу саммиту «Крымская платформа»
Западным странам стоит налаживать сотрудничество с ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова, вместо участия в инициативе Киева «Крымская платформа». Таким мнением поделился вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
Как отметил Мурадов в беседе с РИА Новости, Западу «пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли "международной платформой по деоккупации Крыма"».
Постпред подчеркнул, что «Друзья Крыма» стала «влиятельной и по сути миротворческой организацией», члены которой «находят возможность четко выражать свои оценки и поднимают гражданское общество зарубежных стран на борьбу за стабильность и безопасность, за мир в регионе».
«Они преследуют очень гуманные и правильные цели, в отличие от "Крымской платформы", пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины [Владимира] Зеленского, надо выселить в Россию», — считает Мурадов.
Постпред добавил, что жители Крыма «уже переселились к себе, в Россию», причем «вместе со своей исторической землей».
Саммит «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. Его участники намерены обсудить вопрос «возвращения» украинским властям контроля над полуостровом.
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