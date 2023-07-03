Постпред Британии допустила разрыв дипотношений с Россией

Дипломат допустила, что такой сценарий возможен. Однако этот шаг вызвал бы сожаление в Лондоне, отметила она.

«Потому что, когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», - заявила постпред Соединенного Королевства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил за приостановку дипломатических отношений с Великобританией, Польшей, Финляндией и странами Прибалтики. Об этом он написал в своей статье для «Российской газеты», передает «Радиоточка НСН».

