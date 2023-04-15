Посольство России осудило призыв Молдавии к спецтрибуналу над ВС РФ
Российское посольство в Молдавии осудило обвинения молдавского МИД и европейской интеграции (МИДЕИ) в причастности военных РФ к убийству якобы бойца ВСУ, снятом на видео, говорится в заявлении дипмиссии.
На видео, появившемся в Сети, некий мужчина в камуфляжной форме наносит увечья ножом другому неизвестному человеку в военной форме. В результате инцидента пострадавший скончался. Генпрокуратура РФ организовала проверку этого видео.
Это видео стало причиной поддержки МИДЕИ Молдавии инициативы Украины о создании спецтрибунала для осуждения России. В дипмиссии заявили, что достоверность видеоролика еще не установлена, а для каких-либо обвинений российских сил нужны факты и доказательства.
В российском посольстве задались вопросом об отношении Кишинева к военным преступлениям ВСУ, доказанным независимой международной комиссией ООН.
Ранее Тегеран осудил жестокое подавление протестов во Франции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru