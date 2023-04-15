Посольство России осудило призыв Молдавии к спецтрибуналу над ВС РФ

Российское посольство в Молдавии осудило обвинения молдавского МИД и европейской интеграции (МИДЕИ) в причастности военных РФ к убийству якобы бойца ВСУ, снятом на видео, говорится в заявлении дипмиссии.

На видео, появившемся в Сети, некий мужчина в камуфляжной форме наносит увечья ножом другому неизвестному человеку в военной форме. В результате инцидента пострадавший скончался. Генпрокуратура РФ организовала проверку этого видео.



Это видео стало причиной поддержки МИДЕИ Молдавии инициативы Украины о создании спецтрибунала для осуждения России. В дипмиссии заявили, что достоверность видеоролика еще не установлена, а для каких-либо обвинений российских сил нужны факты и доказательства.

В российском посольстве задались вопросом об отношении Кишинева к военным преступлениям ВСУ, доказанным независимой международной комиссией ООН.

Ранее Тегеран осудил жестокое подавление протестов во Франции, передает «Радиоточка НСН».

