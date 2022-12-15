Посольство России назвало провокационным шагом возможную отправку ЗРК Patriot Украине

«Соединенные Штаты и без предоставления Patriot все глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике. Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок, граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников», — указали в посольстве.

Российские дипломаты отмечают, что подобная линия Соединенных Штатов наносит «колоссальный урон» отношениям Москвы и Вашингтона, а также создает дополнительные риски для глобальной безопасности, пишет Газета.ру.

Ранее СМИ сообщили, что США в ближайшее время могут заявить о передаче Киеву ЗРК Patriot. В Кремле отметили, что в этом случае комплексы станут законной целью российских военных. Однако Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в новый пакет военной помощи Украине, отмечает телеканал «360».

