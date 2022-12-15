Посольство России назвало провокационным шагом возможную отправку ЗРК Patriot Украине
Возможная передача США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot станет провокационным шагом, «который может привести к непредсказуемым последствиям», считают в посольстве России в Вашингтоне. Комментарий диппредставительства опубликован в его официальном Telegram-канале.
«Соединенные Штаты и без предоставления Patriot все глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике. Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок, граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников», — указали в посольстве.
Российские дипломаты отмечают, что подобная линия Соединенных Штатов наносит «колоссальный урон» отношениям Москвы и Вашингтона, а также создает дополнительные риски для глобальной безопасности, пишет Газета.ру.
Ранее СМИ сообщили, что США в ближайшее время могут заявить о передаче Киеву ЗРК Patriot. В Кремле отметили, что в этом случае комплексы станут законной целью российских военных. Однако Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в новый пакет военной помощи Украине, отмечает телеканал «360».
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